Гильермо Абаскаль: «Доволен Соболевым. Он вносит большой вклад, даже если не забивает»

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль доволен игрой Александра Соболева.

В матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Крыльев Советов» (1:0) Соболев не реализовал пенальти.

– Соболев не забил пенальти и не использовал несколько моментов. Как вам его игра?

– Я тоже им доволен. Мы играем в три форварда. Соболев помогает всей группе атаки, цепляется за мячи.

Своим движением он создает пространство впереди. Соболев вносит большой вклад, даже если не забивает, – сказал Абаскаль.

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