Гильермо Абаскаль: «Доволен Соболевым. Он вносит большой вклад, даже если не забивает»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль доволен игрой Александра Соболева.
В матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Крыльев Советов» (1:0) Соболев не реализовал пенальти.
– Соболев не забил пенальти и не использовал несколько моментов. Как вам его игра?
– Я тоже им доволен. Мы играем в три форварда. Соболев помогает всей группе атаки, цепляется за мячи.
Своим движением он создает пространство впереди. Соболев вносит большой вклад, даже если не забивает, – сказал Абаскаль.