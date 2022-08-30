Гильермо Абаскаль: «Доволен Соболевым. Он вносит большой вклад, даже если не забивает»

Главный тренер доволен игрой .

В матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России против (1:0) Соболев не реализовал пенальти.

– Соболев не забил пенальти и не использовал несколько моментов. Как вам его игра?

– Я тоже им доволен. Мы играем в три форварда. Соболев помогает всей группе атаки, цепляется за мячи.

Своим движением он создает пространство впереди. Соболев вносит большой вклад, даже если не забивает, – сказал Абаскаль.