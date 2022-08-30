«Динамо» делает все возможное, чтобы Захарян перешел в «Челси». FA и банк Barclays тормозят трансфер (Sport24)

Стало известно, от чего зависит трансфер полузащитника в «Челси».

«Динамо» делает со своей стороны все зависящее от клуба, чтобы переход Захаряна в «Челси» мог осуществиться.

Камнем преткновения являются действия Футбольной ассоциации Англии (FA) и банка Barclays, которые должны осуществить денежный перевод от «Челси», – сообщил источник, близкий к переговорам.

Трансферное окно в английской Премьер-лиге закроется 2 сентября в 01:00 по московскому времени. Ранее стало известно, что «Челси» готов заплатить за 19-летнего Захаряна 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Захарян провел 6 матчей в Мир , забил один гол и отдал два голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Похоже, Захарян не переходит в «Челси»: англичане не хотят платить в Россию. Как это возможно?