Валерий Газзаев: «Захарян должен быть лучше Шевченко, а не Аршавина или Головина»

высказался о возможном переходе из в «Челси».

– Захарян – очень талантливый футболист, который, несмотря на свою молодость, показывает очень хорошую игру. Приглашение в «Челси» – признание его таланта. В 19 лет у парня должны быть амбиции играть в стартовом составе «Челси», а не ездить по арендам.

Чтобы было именно так, Арсен должен отвечать всем требованиям и быть к этому готовым. Если он не готов к такому – ему нельзя переходить в «Челси». Если Арсен пойдет по арендам, он может просто сломать свою карьеру и затеряться.

– Может ли Захарян стать лучше Аршавина?

– Из всех игроков постсоветского пространства лучшим был . Тут двух мнений быть не может. Арсен не должен ставить перед собой задачу стать лучше Аршавина или Головина. Арсен должен быть лучше Шевченко. Только с такой задачей нужно идти в , – сказал бывший тренер ЦСКА и сборной России.