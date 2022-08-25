ЦСКА и «Торпедо» на «ВТБ Арене» проведут матч Фонбет Кубка России 31 августа

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ЦСКА и «Торпедо» проведут матч Фонбет Кубка России на стадионе «Динамо»«ВТБ Арене».

«В связи с повышенной загруженностью футбольных полей в Москве Российский футбольный союз, представители клубов и «ВТБ Арены» приняли совместное решение о проведении матча Кубка России между «Торпедо» и ЦСКА на нашем стадионе 31 августа.

Со своей стороны готовы оказать всестороннее содействие для обеспечения организации матча на высшем уровне», – сказал генеральный директор стадиона Андрей Лунтовский.

«Торпедо» проводит игры Мир РПЛ на «Арене Химки» на старте нынешнего сезона. 31 августа на этом стадионе «Химки» сыграют в Кубке с «Краснодаром».

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