Зинченко и Парти, скорее всего, пропустят матч с «Астон Виллой» из-за травм

и Томас Парти, скорее всего, пропустят матч против .

Украинец продолжает восстановление после травмы колена, а ганец – после повреждения бедра. Из-за этого они пропустили игру с «Фулхэмом» в 4-м туре АПЛ (2:1).

«Нам все еще нужно сделать еще одно сканирование, особенно Томасу, чтобы узнать продолжительность [отсутствия], но я не думаю, что они будут доступны.

Это похоже на повреждение в той же области [что было у Парти в прошлом сезоне], но, надеюсь, не настолько плохое», – сказал главный тренер «Арсенала» .

Матч «Арсенал» – «Астон Вилла» в 5-м туре состоится завтра, 31 августа. Начало – в 21:30 по московскому времени.