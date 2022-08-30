Зинченко и Парти, скорее всего, пропустят матч с «Астон Виллой» из-за травм

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Александр Зинченко и Томас Парти, скорее всего, пропустят матч «Арсенала» против «Астон Виллы»

Украинец продолжает восстановление после травмы колена, а ганец – после повреждения бедра. Из-за этого они пропустили игру с «Фулхэмом» в 4-м туре АПЛ (2:1).

«Нам все еще нужно сделать еще одно сканирование, особенно Томасу, чтобы узнать продолжительность [отсутствия], но я не думаю, что они будут доступны.

Это похоже на повреждение в той же области [что было у Парти в прошлом сезоне], но, надеюсь, не настолько плохое», – сказал главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

Матч «Арсенал» – «Астон Вилла» в 5-м туре АПЛ состоится завтра, 31 августа. Начало – в 21:30 по московскому времени. 

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