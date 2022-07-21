Артета о Зинченко в «Арсенале»: «Мы рады, он выдающийся игрок. Его универсальность будет важна»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Александр Зинченко Футбол

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о скором переходе Александра Зинченко.

Сообщалось, что защитник «Манчестер Сити» уже подписал контракт с «канонирами».

«Как вы уже видели, он уже здесь. Осталось разобраться с некоторыми формальностями, но мы очень рады, что он с нами.

Я очень хорошо его знаю, он выдающийся футболист. Он поможет нашей команде стать еще более боевитой.

Он способен играть и в защите, и в полузащите. В начале карьеры он был типичной «десяткой», а мы в «Ман Сити» переделали его в левого защитника, который умел делать многое из того, что требуется при нашем стиле.

Эта универсальность будет очень важна для нашей команды. Важно действовать непредсказуемо, и поэтому мы набираем разносторонних игроков», – сказал испанец.

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