Директор «Арсенала» о Зинченко: «Трансфер планировался еще полгода назад, его качества повысят уровень команды. Информация об этом игроке – топ»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Эду Гаспар Арсенал Александр Зинченко Футбол

Технический директор «Арсенала» прокомментировал трансфер Александра Зинченко.

Футболист перешел в лондонский клуб из «Манчестер Сити».

«Мы очень рады, что Зинченко перешел в нашу команду, потому что мы действительно хотели получить этого футболиста.

Считаем, что Александр обладает характеристиками и качествами, которые повысят уровень нашей команды.

Этот трансфер планировался еще полгода назад, чтобы наилучшим образом заполнить эту позицию. Чтобы Микель Артета играл в тот футбол, в которой он хочет играть.

Микель, конечно, знает Александра больше, чем кто-либо, потому что они вместе работали в «Манчестер Сити». Но вся информация вокруг этого игрока – топ. 

Не только о его качествах как футболиста, но и как человека. Для нас это тоже важно – чтобы в составе был такой игрок, как он», – сказал Эду Гаспар.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные