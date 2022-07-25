Директор «Арсенала» о Зинченко: «Трансфер планировался еще полгода назад, его качества повысят уровень команды. Информация об этом игроке – топ»

Технический директор «Арсенала» прокомментировал трансфер Александра Зинченко.
Футболист перешел в лондонский клуб из «Манчестер Сити».
«Мы очень рады, что Зинченко перешел в нашу команду, потому что мы действительно хотели получить этого футболиста.
Считаем, что Александр обладает характеристиками и качествами, которые повысят уровень нашей команды.
Этот трансфер планировался еще полгода назад, чтобы наилучшим образом заполнить эту позицию. Чтобы Микель Артета играл в тот футбол, в которой он хочет играть.
Микель, конечно, знает Александра больше, чем кто-либо, потому что они вместе работали в «Манчестер Сити». Но вся информация вокруг этого игрока – топ.
Не только о его качествах как футболиста, но и как человека. Для нас это тоже важно – чтобы в составе был такой игрок, как он», – сказал Эду Гаспар.