Директор «Арсенала» о Зинченко: «Трансфер планировался еще полгода назад, его качества повысят уровень команды. Информация об этом игроке – топ»

Технический директор прокомментировал трансфер .

Футболист перешел в лондонский клуб из «Манчестер Сити».

«Мы очень рады, что Зинченко перешел в нашу команду, потому что мы действительно хотели получить этого футболиста.

Считаем, что Александр обладает характеристиками и качествами, которые повысят уровень нашей команды.

Этот трансфер планировался еще полгода назад, чтобы наилучшим образом заполнить эту позицию. Чтобы Микель Артета играл в тот футбол, в которой он хочет играть.

Микель, конечно, знает Александра больше, чем кто-либо, потому что они вместе работали в . Но вся информация вокруг этого игрока – топ.

Не только о его качествах как футболиста, но и как человека. Для нас это тоже важно – чтобы в составе был такой игрок, как он», – сказал .