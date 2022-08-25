Матыцин о клубах Крыма в РФС: «Мы как единая страна должны создавать комфортные условия для развития спорта во всех регионах России»

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о возможном включении клубов Крыма в РФС.

Ранее сообщалось, что клубы Крыма могут включить в ФНЛ в случае выполнения условий лицензирования. Решение примет РФС после обсуждения с Минспортом.

– В УЕФА уже успели отреагировать по крымским клубам: не пускать. Как быть?

– Взаимодействие с международными структурами, такими как и УЕФА – это задача прежде всего.

Но реалии таковы, что они должны учитывать геополитическую ситуацию. А мы как единая страна должны создавать максимально комфортные условия для развития спорта во всех регионах России, – сказал Матыцин.

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Крымские клубы могут включить в ФНЛ. Что нового? Какими могут быть последствия?