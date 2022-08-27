Спаллетти о Роналду в «Наполи» и Осимхене в «МЮ»: «Это был бы не обмен, а отдельные сделки. Один из них способен самостоятельно перевернуть игру»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о будущем форварда Виктора Осимхена.
Сообщалось, что нигерийца готов подписать «Манчестер Юнайтед», а вместо него неаполитанцы могут взять Криштиану Роналду.
«Если бы нечто подобное произошло, это был бы не обмен, а две отдельные сделки. Один из них способен самостоятельно перевернуть игру.
Но сейчас мы в любом случае не должны думать о том, что не поможет нам набрать три очка против «Фиорентины».
Осимхен должен проявить себя в этом матче. Когда в команде столь талантливый футболист, всегда существует риск того, что какой-нибудь богатый владелец клуба проснется с утра и решит купить его. Это касается и «МЮ» в том числе», – заявил Спаллетти.