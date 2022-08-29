прокомментировал возможный переход в «Челси».

– Процесс идет, переход возможен. Хотя изначально это казалось авантюрой.

– Это последний шанс в обозримом будущем уехать в большой клуб для российского футболиста. Хотя и Турция – это неплохо.

– Пока Турция нажилась на нашей просрочке.

Но почему последний шанс? У нас есть Матвей Сафонов, в «Краснодаре» есть гражданин Армении Эдуард Сперцян.

Я не очень сомневаюсь, что это реальная возможность. Не очень сомневаюсь, потому что можно долго смеяться над предложением «Кристал Пэлас» Федору Чалову, которое было отклонено несколько лет назад, – трудно было поверить, что оно было, но оно действительно было.

Сейчас такая возможность – единственный способ понять, на каком реальном уровне находятся наши российские таланты относительно талантов других стран. И какой их потенциал в сильнейших лигах. Мы это будем знать по небольшому количеству примеров на довольно продолжительное время.

Крайне маловероятно, что он выйдет в : заявка в закрывается 1 сентября, и до этого момента его надо или отдать в аренду, или оставить у себя на полгода, – сказал блогер и комментатор.