Мор о депутате Терюшкове: «Комментирует все подряд, как Зарема в «Спартаке». Это негативно влияет на атмосферу вокруг «Химок»

сравнил депутата Романа Терюшкова с Заремой Салиховой.

– Что скажете о нынешней ситуации в «Химках»?

– Если посмотреть на состав, то там собраны сильные футболисты, они начали хорошо сезон. Но отставка Юрана, которая произошла неожиданно для всех, немножко, кажется, завела в тупик. То есть, игроки не успевают перестроиться.

И в этом плане мне очень жаль новый тренерский штаб во главе с Писаревым, потому что это хорошие специалисты, они готовы хорошо работать.

– Вы сказали про атмосферу, которой, кажется, не добавляют положительных моментов бесконечные высказывания господина Терюшкова в прессе, который чуть ли не после первого поражения начал говорить об отставке нового тренерского штаба...

– Да, он комментирует все, что угодно: что происходит и не происходит. И это, безусловно, никому не идет не пользу. Это как в свое время в «Спартаке» все подряд комментировала , ни в чем не разбираясь, но по каждому вопросу высказываясь.

И это все негативно сказывалось на команде. То же самое сейчас делает для «Химок» Терюшков – комментирует все подряд ежедневно, это все ассоциируется с клубом и негативно влияет на атмосферу вокруг команды, – сказал экс-защитник .