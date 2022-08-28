«Фирмино повлиял на АПЛ. Как Макелеле вдохновил других использовать сдерживающих хавбеков, так и он привнес позицию ложной «девятки» в наш футбол». Мерфи о форварде «Ливерпуля»

Экс-хавбек Дэнни Мерфи оценил влияние на .

30-летний бразилец вчера оформил дубль и отдал три голевых паса в матче 4-го тура с (9:0).

«Сотый гол Фирмино за «Ливерпуль» стал хорошим напоминанием о том, какой огромный вклад он внес не только в выступления клуба, но и в английский футбол в целом. И я думаю, что его ждут новые волшебные моменты на «Энфилде».

Слишком часто люди забывают о том, что Фирмино на протяжении многих лет играл в, пожалуй, лучшей атакующей тройке поколения в европейском футболе. И списывать его со счетов из-за того, что Клопп подписал Диаса, Жоту и Нуньеса, явно преждевременно.

Он в форме и голоден до побед. Несмотря на то, что «Ливерпуль» не лучшим образом сыграл с «Манчестер Юнайтед», все лучшие моменты были связаны с Фирмино. И свою награду в виде дубля и трех ассистов он получил в матче с «Борнмутом».

Он один из тех, кто оказал влияние на всю Премьер-лигу. Как Клод Макелеле после перехода в вдохновил другие команды использовать хавбеков сдерживающего плана, так и Фирмино по-настоящему привнес позицию ложной «девятки» в наш футбол, показал, что ее использование возможно.

Уже не нужен форвард, забивающий 20 голов, когда такой игрок, как Фирмино, участвует в комбинациях и создает пространство для других.

Фирмино пришел в «Ливерпуль» в 2015 году, еще до Клоппа и Гвардиолы, и я уверен, что именно его успех дал тренерам веру в то, что можно построить успешную команду без традиционной «девятки».

Пожалуй, Роберто заслуживает большего признания, чем получает в последние годы. Давайте не списывать этого парня со счетов. Забить 100 голов за один из крупнейших клубов мира – огромное достижение, тем более когда это лишь один из аспектов твоей игры», – отметил Мерфи.

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