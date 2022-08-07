«Если Роналду будет в старте, с тем же успехом можно сказать, что Криштиану разрешено все. У тен Хага будут большие проблемы». Мерфи о матче «МЮ» – «Брайтон»

Дэнни Мерфи высказался о том, как поступить с .

Ранее сообщалось, что португалец ушел с «Олд Траффорд» до окончания товарищеского матча «МЮ» с «Райо Вальекано»

«Эрик тен Хаг пришел в большой клуб и пытается внедрить свою философию. Однако ему приходится это делать в шумных условиях – и значительную часть этого шума создает Роналду.

Думаю, для тен Хага это отличный шанс заявить о себе. Он мог бы пойти к руководству «МЮ» и сказать: «Отпустите его, мне проблемы не нужны». Это был бы четкий сигнал, а также серьезный прецедент, особенно после того, как на прошлой неделе Роналду проявил несдержанность и ушел со стадиона до конца матча.

Таким образом Роналду показал свои мускулы. И будет интересно взглянуть, как тен Хаг поступит в воскресенье [перед матчем с ]. Если он выпустит Криштиану в старте, то с тем же успехом можно сказать игроку, что ему разрешено делать что угодно. И у такого решения будут последствия. Оно подорвет авторитет тренера и повлияет на возможность контроля.

Роналду покинул стадион раньше времени, и тен Хаг мог – должен был – разобраться с этим вопросом заранее. Он должен был побеседовать с Криштиану, обсудить, как долго форвард планирует быть в команде, убедиться в том, что он согласен оставаться. Но теперь какими могут быть последствия? На месте тен Хага я бы ждал извинений.

Сделай мы что-то подобное при – не попали бы в состав на следующий матч. Стал бы такое терпеть Гвардиола? Поступили бы так игроки «Ливерпуля» при Клоппе? Нет, потому что знают, что за этим последует.

И в этом уже многие годы проблема «Юнайтед». Никаких последствий не бывает: ни после плохой игры, ни после плохих поступков. Сейчас дело касается плохого поведения.

У тен Хага возникнет проблема, если Роналду не будет проводить на поле каждую минуту каждого матча. Криштиану не согласится на роль «одного из», потому что, приближаясь к завершению карьеры, хочет забивать и бить рекорды. Так что тен Хагу надо или поддержать Роналду, или избавиться от него. Иначе проект потеряет год.

Если Роналду не будет в составе, это многое скажет о стремлении тен Хага руководить дисциплинированной командой. Если же он начнет игру с первой минуты без извинений или существенных последствий, тен Хаг сам себе создаст большие проблемы», – написал бывший полузащитник .