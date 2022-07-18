Дэнни Мерфи: «Эриксен не на уровне Бруну. А если вы думаете, что сможете выпускать обоих и играть на равных с ведущими клубами, то у вас нет шансов»

Теги Манчестер Юнайтед Дэнни Мерфи премьер-лига Англия Кристиан Эриксен Бруну Фернандеш Футбол

Дэнни Мерфи высказался о новичке «Манчестер Юнайтед» Кристиане Эриксене.

– Вы остаетесь при мнении, что он не усилит основной состав «МЮ»?

– Да. Я думаю, что «МЮ» будет играть с одной «десяткой».

Если вы думаете, что сможете выпускать Эриксена и Бруну Фернандеша в составе тройки полузащитников и при этом играть на равных с ведущими клубами с точки зрения физической подготовки и обороны, шансов у вас нет.

– Вы думаете, что он не будет проходить в стартовый состав?

– Он проведет какую-то часть матчей, потому что нельзя играть одной командой весь сезон, но вместо Фернандеша играть он не будет.

Кому-то Кристиан может нравиться больше, но его статистика говорит нам о том, что он не на уровне Бруну, – сказал бывший полузащитник «Ливерпуля».

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