Мерфи считает, что «МЮ» должен был пригласить Саутгейта: «Гарет вырос в очень умного тренера»

Дэнни Мерфи считает, что «Манчестер Юнайтед» ошибся с выбором главного тренера.
В это межсезонье команду возглавил нидерландец Эрик тен Хаг.
Отвечая на вопрос, кого должен был выбрать «МЮ», экс-хавбек «Ливерпуля» назвал тренирующего сборную Англии Гарета Саутгейта.
«Гарет [Саутгейт] и [его помощник] Стив Холанд. Я знаю их. Думаю, эти двое пришли долгий путь, у них отличная связка.
Они добились серьезных достижений со сборной и работали с большими футболистами. Гарет вырос в очень умного тренера.
Вместе со Стивом они бы многого добились в большом клубе», – сказал Мерфи.