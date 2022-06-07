Мерфи считает, что «МЮ» должен был пригласить Саутгейта: «Гарет вырос в очень умного тренера»

считает, что ошибся с выбором главного тренера.

В это межсезонье команду возглавил нидерландец Эрик тен Хаг.

Отвечая на вопрос, кого должен был выбрать «МЮ», экс-хавбек назвал тренирующего сборную Англии Гарета Саутгейта.

«Гарет [Саутгейт] и [его помощник] Стив Холанд. Я знаю их. Думаю, эти двое пришли долгий путь, у них отличная связка.

Они добились серьезных достижений со сборной и работали с большими футболистами. Гарет вырос в очень умного тренера.

Вместе со Стивом они бы многого добились в большом клубе», – сказал Мерфи.