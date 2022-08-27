«Ювентус» – «Рома». 1:0 – Влахович забил на 2-й минуте со штрафного. Онлайн-трансляция

«Ювентус» принимает «Рому» в рамках 3-го тура Серии А.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
В прямом эфире игру показывает канал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 27 августа, 19.30, «Альянц Стэдиум»
- Гол:
- 1:0 – 2 Влахович.
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Ювентус –
Шченсны, Де Шильо, Данило, Бремер, Алекс Сандро, Куадрадо, Рабьо, Костич, Локателли, Миретти, Влахович.
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Рома –
Руй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Манчини, Рожер, Спинаццола, Матич, Кристанте, Пеллегрини, Дибала, Абрахам.
- Предупреждение:
- Локателли (6).