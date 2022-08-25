«Ювентус» заплатит «ПСЖ» 15 млн евро при выкупе Паредеса после аренды

Стало известно, в какую сумму «Ювентусу» обойдется выкуп хавбека Леандро Паредеса у «ПСЖ».
Стороны уже почти согласовали условия перехода аргентинца в Серию А на правах аренды, остались детали.
Как сообщалось ранее, опция выкупа футболиста может стать обязательством при выполнении определенных условий. По данным L’Equipe, в таком случае туринцам придется заплатить 15 млн евро.
В этом сезоне Паредес провел 3 матча в Лиге 1 и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.