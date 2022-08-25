«Ювентус» заплатит «ПСЖ» 15 млн евро при выкупе Паредеса после аренды

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Стало известно, в какую сумму «Ювентусу» обойдется выкуп хавбека Леандро Паредеса у «ПСЖ».

Стороны уже почти согласовали условия перехода аргентинца в Серию А на правах аренды, остались детали.

Как сообщалось ранее, опция выкупа футболиста может стать обязательством при выполнении определенных условий. По данным L’Equipe, в таком случае туринцам придется заплатить 15 млн евро.

В этом сезоне Паредес провел 3 матча в Лиге 1 и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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