«Ювентус» заплатит «ПСЖ» 15 млн евро при выкупе Паредеса после аренды

Стало известно, в какую сумму обойдется выкуп хавбека у .

Стороны уже почти согласовали условия перехода аргентинца в Серию А на правах аренды, остались детали.

Как сообщалось ранее, опция выкупа футболиста может стать обязательством при выполнении определенных условий. По данным L’Equipe, в таком случае туринцам придется заплатить 15 млн евро.

В этом сезоне Паредес провел 3 матча в Лиге 1 и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.