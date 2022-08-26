Черчесов о Захаряне в «Челси»: «Карьеру игрока надо планировать, а не прыгать через ступеньки. Но это большой шаг вперед»

оценил возможный переход в «Челси».

Ранее сообщалось, что клуб АПЛ готов купить игрока за 15 миллионов евро. Агент футболиста заявил, что согласование контракта с «Челси» находится на финальной стадии.

«Это статусно, большой шаг в карьере. Другое дело, что когда я молодых игроков или опытных в «Ференцварош» приглашаю, мы обсуждаем его путь в команде.

Мы не знаем, какую роль Арсен будет играть в «Челси» на первых порах.

Если все спланировано и понятно, то надо делать этот шаг. В противном случае – вывеска и подходит под определение «Не все то золото, что блестит».

Потянет ли этот уровень по таланту? Он способен. Когда ему было 17 лет, я приглашал его в сборную. Если бы не коронавирус, он бы был в окончательном списке на чемпионат Европы. И не просто был, а, скорее всего, играл бы.

Карьеру игрока надо планировать, а не прыгать через ступеньки. Но это большой шаг вперед!» – заявил бывший главный тренер сборной России, а сейчас возглавляющий .