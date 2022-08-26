«Челси» о Захаряне: «Не комментируем трансферные слухи и спекуляции в СМИ»

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В «Челси» отреагировали на новость о возможном переходе Арсена Захаряна.

Ранее сообщалось, что клуб АПЛ готов купить 19-летнего хавбека «Динамо» за 15 млн евро – это отступные для европейских клубов. Агент россиянина сказал о переходе: «Все близко».

«Политика нашего клуба заключается в том, чтобы не комментировать трансферные слухи и спекуляции в средствах массовой информации», – заявили в пресс-службе «Челси».

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