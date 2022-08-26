Кай Метов, «Белый орел» и «Приключения Электроников» выступят на матче легенд «Спартака» и «Зенита»

Стало известно, какие музыканты выступят на матче легенд «Спартака» и .

«Легенды московского и петербургского «Зенита» сыграют матч-реванш в Москве на стадионе «Открытие банк Арена» 2 сентября.

Зрителей ждет большая развлекательная программа и выступление артистов – Кая Метова, группы «Белый орел» и коллектива «Приключения Электроников».

Перед матчем с рок-версиями советских хитов выступят «Приключения Электроников» – «Мы к вам заехали на час» из мультфильма «Бременские музыканты», «Если с другом вышел в путь» и «Полет на дельтаплане».

В перерыве на поле выйдет звезда 90-х Кай Метов с песней «Position 2». Поле матча группа «Белый орел» исполнит свою визитную карточку – «Как упоительны в России вечера».

Развлекательная программа OLIMPBET Матча легенд стартует в 17:00. Болельщиков ждут развлекательные зоны в духе 90-х от партнеров матча, ретро-квартирник «Яндекс Еды» и выставка ретро автомобилей. Стартовый свисток прозвучит в 19:00», – сказано ву заявлении .

Концерты перед матчами – тренд нашего футбола. Уже выступили Крид, Slava Marlow, Елка и Сюткин