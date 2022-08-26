«ПСЖ» уверен, что «Ман Сити» не продает Бернарду из-за опасений, что он поможет парижанам выиграть ЛЧ раньше «горожан»

не продает «ПСЖ» из-за .

Клуб АПЛ отказал парижанам, предлагавшим за 28-летнего хавбека сборной Португалии 59 миллионов фунтов (70 млн евро).

По информации The Times, руководители полагают, что это связано с опасениями «горожан» относительно выступлений в Лиге чемпионов – Силва может помочь французскому клубу выиграть первый трофей раньше, чем это сделает «Ман Сити».

Контракт футболиста рассчитан до 2025 года, но он просил «Сити» разрешить ему уйти.

Подробную статистику выступлений Бернарду смотрите здесь.