«ПСЖ» уверен, что «Ман Сити» не продает Бернарду из-за опасений, что он поможет парижанам выиграть ЛЧ раньше «горожан»

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Бернарду Силва Футбол

«Манчестер Сити» не продает Бернарду Силву «ПСЖ» из-за Лиги чемпионов.

Клуб АПЛ отказал парижанам, предлагавшим за 28-летнего хавбека сборной Португалии 59 миллионов фунтов (70 млн евро).

По информации The Times, руководители «Пари Сен-Жермен» полагают, что это связано с опасениями «горожан» относительно выступлений в Лиге чемпионов – Силва может помочь французскому клубу выиграть первый трофей раньше, чем это сделает «Ман Сити».

Контракт футболиста рассчитан до 2025 года, но он просил «Сити» разрешить ему уйти.

Подробную статистику выступлений Бернарду смотрите здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные