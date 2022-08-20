«ПСЖ» купит Бернарду, только если продаст Неймара – это маловероятно

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«ПСЖ» сможет приобрести Бернарду Силву у «Манчестер Сити» только при одном условии.

Трансфер будет осуществим для парижского клуба только в случае продажи Неймара, сообщает Get French Football News со ссылкой на Le Parisien.

Тем не менее бразилец не собирается уходить из «ПСЖ» в текущее трансферное окно, поэтому подписать 28-летнего игрока «Сити» будет крайне сложно.

Ранее сообщалось, что Бернарду готов перейти в «ПСЖ», ему нравится проект клуба.

Парижане планировали купить хавбека «Сити», воспользовавшись финансовыми сложностями «Барселоны», которая также претендует на португальца.

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