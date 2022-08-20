«ПСЖ» купит Бернарду, только если продаст Неймара – это маловероятно

«ПСЖ» сможет приобрести у только при одном условии.

Трансфер будет осуществим для парижского клуба только в случае продажи , сообщает Get French Football News со ссылкой на Le Parisien.

Тем не менее бразилец не собирается уходить из «ПСЖ» в текущее трансферное окно, поэтому подписать 28-летнего игрока «Сити» будет крайне сложно.

Ранее сообщалось, что Бернарду готов перейти в , ему нравится проект клуба.

Парижане планировали купить хавбека «Сити», воспользовавшись финансовыми сложностями «Барселоны», которая также претендует на португальца.