«ПСЖ» купит Бернарду, только если продаст Неймара – это маловероятно

«ПСЖ» сможет приобрести Бернарду Силву у «Манчестер Сити» только при одном условии.
Трансфер будет осуществим для парижского клуба только в случае продажи Неймара, сообщает Get French Football News со ссылкой на Le Parisien.
Тем не менее бразилец не собирается уходить из «ПСЖ» в текущее трансферное окно, поэтому подписать 28-летнего игрока «Сити» будет крайне сложно.
Ранее сообщалось, что Бернарду готов перейти в «ПСЖ», ему нравится проект клуба.
Парижане планировали купить хавбека «Сити», воспользовавшись финансовыми сложностями «Барселоны», которая также претендует на португальца.