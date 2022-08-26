Кройфф о «Барсе», «Баварии» и «Интере» в ЛЧ: «Это группа смерти – чтобы наслаждаться и страдать»

назвал квартет «Барселоны» в «группой смерти».

В группе C сыграют , , и .

– Будет сложно, собраны сильные и большие команды. Это группа смерти – она для того, чтобы наслаждаться и страдать.

– Роберт Левандовски на этот раз будет за «Барселону».

– Это положительный момент. Для него это игры [против «Баварии»] будут особенными, но также и для нас, потому что у нас было три или четыре сложных матча подряд против них. Но теперь у нас другая команда.

«Интер» усилился, подписав Лукаку, и это тоже будет сложная игра, надо уважать всех, – сказал один из руководителей «Барсы» в эфире Movistar+.

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