«МЮ» предложили купить Асенсио у «Реала» за 30 млн евро

предложили подписать еще одного игрока «Реала».

Атакующего полузащитника , сотрудничающего с агентом , предложили «МЮ», сообщает The Telegraph.

Речь идет о 30 миллионах евро. Контракт 26-летнего испанца с рассчитан до лета 2023 года.

Однако в данный момент «Ман Юнайтед» сосредоточен на том, чтобы сделать улучшенное предложении «Аяксу» о трансфере вингера Антони.

В минувшем сезоне Асенсио забил 10 голов в 31 матче . Его статистика доступна здесь.