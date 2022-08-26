«МЮ» предложили купить Асенсио у «Реала» за 30 млн евро

«Манчестер Юнайтед» предложили подписать еще одного игрока «Реала».
Атакующего полузащитника Марко Асенсио, сотрудничающего с агентом Жорже Мендешем, предложили «МЮ», сообщает The Telegraph.
Речь идет о 30 миллионах евро. Контракт 26-летнего испанца с «Реалом» рассчитан до лета 2023 года.
Однако в данный момент «Ман Юнайтед» сосредоточен на том, чтобы сделать улучшенное предложении «Аяксу» о трансфере вингера Антони.
В минувшем сезоне Асенсио забил 10 голов в 31 матче Ла Лиги. Его статистика доступна здесь.