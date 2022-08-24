Перес сказал Анчелотти не выпускать Асенсио, раз хавбек не хочет оставаться в «Реале». Президент надеется, что Мендеш активнее начнет искать команду клиенту (El Confidencial)

Президент не хочет, чтобы играл за команду.

По сведениям El Confidencial, мадридский клуб предлагал футболисту продлить контракт еще на 4 сезона и давал ему зарплату около 5 млн евро в год с учетом бонусов (после уплаты налогов). Асенсио отказался то ли потому, что его не устроили условия, то ли потому, что вел переговоры с другой командой.

Перес дал , главному тренеру, понять, что выход Марко на поле нежелателен, раз он не желает оставаться.

Продать Асенсио этим летом будет тяжело, поскольку претендентов на него почти нет, тем более учитывая истекающий контракт. Перес надеется, что, лишив игрока возможности выходить на поле, он поспособствует более активной работе , агента Асенсио, в части поиска нового клуба.