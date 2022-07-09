«Реал» готов продать Асенсио за 50 млн евро. За Себальоса хотят минимум 15 млн

Стало известно, сколько хочет получить за и .

Как пишет ABC, Асенсио хочет играть чаще, и тренер «Реала» Карло Анчелотти не может пообещать ему увеличение игрового времени. Если за Марко предложат 50 млн евро, «Мадрид» не станет препятствовать его уходу, однако в данный момент официальных предложений по вингеру нет.

Себальос тоже хочет чаще выходить на поле – он нацелен на попадание в заявку сборной Испании на ЧМ-2022. Дани готов покинуть «Реал», его привлекает вариант с переходом в «Бетис», но «Мадрид» намерен выручить за Себальоса не менее 15 млн евро.

Если Себальос останется в «Реале» этим летом, то клуб будет давить на него, чтобы убедить подписать новый контракт. Испанца не хотят потерять бесплатно следующим летом.

Статистику 26-летнего Асенсио можно изучить здесь, а показатели 25-летнего Себальоса доступны тут.