«Реал» готов продать Асенсио за 50 млн евро. За Себальоса хотят минимум 15 млн

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Марко Асенсио Дани Себальос деньги Футбол

Стало известно, сколько «Реал» хочет получить за Марко Асенсио и Дани Себальоса.

Как пишет ABC, Асенсио хочет играть чаще, и тренер «Реала» Карло Анчелотти не может пообещать ему увеличение игрового времени. Если за Марко предложат 50 млн евро, «Мадрид» не станет препятствовать его уходу, однако в данный момент официальных предложений по вингеру нет.

Себальос тоже хочет чаще выходить на поле – он нацелен на попадание в заявку сборной Испании на ЧМ-2022. Дани готов покинуть «Реал», его привлекает вариант с переходом в «Бетис», но «Мадрид» намерен выручить за Себальоса не менее 15 млн евро.

Если Себальос останется в «Реале» этим летом, то клуб будет давить на него, чтобы убедить подписать новый контракт. Испанца не хотят потерять бесплатно следующим летом.

Статистику 26-летнего Асенсио можно изучить здесь, а показатели 25-летнего Себальоса доступны тут.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные