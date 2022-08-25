Георгиев о Кадырове: «Любой за хорошую игру мог получить ключи от нового автомобиля. Приглашал в резиденцию – видели львов, тигров и других животных»

Бывший полузащитник высказался о главе Чечни Рамзане Кадырове.

Болгарин выступал за клуб с 2009 по 2012 год, тогда команда называлась «Терек».

– Кадыров сильно погружался в дела команды?

– Он всегда был рядом с нами, даже присутствовал на тренировках. Рамзан всегда интересовался, нужно ли кому-то помочь. Для всего клуба такое внимание от него шло только на пользу.

– Ты попал туда в годы, когда игрокам прилетали самые разные подарки. Что получал от Кадырова?

– Были машины, но не только у меня. Любой футболист за хорошую игру мог после матча в раздевалке получить ключи от нового автомобиля. Хорошо, когда есть такой человек в клубе.

– Ты удивился, когда впервые столкнулся с таким?

– О своем первом автомобиле я первым делом рассказал своему менеджеру. Он немец и вообще не поверил, что такое может быть. Для Европы такой подход выглядит странно.

– Сколько машин дарил?

– Не хочу говорить обо всем, ха-ха! Скажу только, что первой машиной была Toyota Land Cruiser.

– еще говорил о резиденции Кадырова. Был там?

– Да, мы вместе с Олегом играли и посещали его дом. Рамзан не только приглашал в резиденцию – вся команда была в разных местах Чечни по его приглашению. Он это делал, чтобы каждый человек хорошо чувствовал себя в команде.

– Что поразило в резиденции?

– Дикие звери. Мы видели больших львов, тигров и других животных.

– Агент из Германии удивился сильнее, чем машинам?

– Я про это даже не говорил, чтобы совсем его не шокировать!

– С Черчесовым «Терек» даже как-то лидировал в чемпионате, но до него с командой работал легендарный , у которого ничего не получилось. Что он за тренер?

– Мы жили в одном здании с Гуллитом, постоянно общались. Не могу сказать, что он слабый тренер. У него просто не получилось в «Тереке», – отметил Георгиев.