Георгиев о Кадырове: «Любой за хорошую игру мог получить ключи от нового автомобиля. Приглашал в резиденцию – видели львов, тигров и других животных»

Бывший полузащитник «Ахмата» Благой Георгиев высказался о главе Чечни Рамзане Кадырове.
Болгарин выступал за клуб с 2009 по 2012 год, тогда команда называлась «Терек».
– Кадыров сильно погружался в дела команды?
– Он всегда был рядом с нами, даже присутствовал на тренировках. Рамзан всегда интересовался, нужно ли кому-то помочь. Для всего клуба такое внимание от него шло только на пользу.
– Ты попал туда в годы, когда игрокам прилетали самые разные подарки. Что получал от Кадырова?
– Были машины, но не только у меня. Любой футболист за хорошую игру мог после матча в раздевалке получить ключи от нового автомобиля. Хорошо, когда есть такой человек в клубе.
– Ты удивился, когда впервые столкнулся с таким?
– О своем первом автомобиле я первым делом рассказал своему менеджеру. Он немец и вообще не поверил, что такое может быть. Для Европы такой подход выглядит странно.
– Сколько машин дарил?
– Не хочу говорить обо всем, ха-ха! Скажу только, что первой машиной была Toyota Land Cruiser.
– Олег Иванов еще говорил о резиденции Кадырова. Был там?
– Да, мы вместе с Олегом играли и посещали его дом. Рамзан не только приглашал в резиденцию – вся команда была в разных местах Чечни по его приглашению. Он это делал, чтобы каждый человек хорошо чувствовал себя в команде.
– Что поразило в резиденции?
– Дикие звери. Мы видели больших львов, тигров и других животных.
– Агент из Германии удивился сильнее, чем машинам?
– Я про это даже не говорил, чтобы совсем его не шокировать!
– С Черчесовым «Терек» даже как-то лидировал в чемпионате, но до него с командой работал легендарный Руд Гуллит, у которого ничего не получилось. Что он за тренер?
– Мы жили в одном здании с Гуллитом, постоянно общались. Не могу сказать, что он слабый тренер. У него просто не получилось в «Тереке», – отметил Георгиев.