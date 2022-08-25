Благой Георгиев о Чечне: «Чего бояться, когда там Рамзан? Он все держит в порядке»

Бывший игрок поделился мнением о Чечне.

Болгарин выступал за клуб с 2009 по 2012 год, тогда команда называлась «Терек».

– До приезда в Чечню ничего не знал об этом месте. Когда поближе познакомился, то очень удивился, насколько это красивое место.

Там у меня много друзей. В Чечне я увидел очень верных мужиков, которые всегда держат свое слово.

– Как впервые реагировал на людей с автоматами на улицах?

– Сначала было неловко, честно скажу. Зато потом ты привыкаешь и не обращаешь внимания.

– После Европы не казалось странным, что нельзя выйти на улицу в шортах, например?

– Для европейцев это, конечно, было странным, но это местные традиции. Ты живешь на их земле и должен уважать их ценности.

– За четыре года ни разу не было страшно в Чечне?

– А чего бояться, когда там Рамзан [Кадыров], ха-ха? Он все держит в порядке, – сказал Георгиев.