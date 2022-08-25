Благой Георгиев об отношении к России в Европе: «Сильно меняется в худшую сторону. Я пытаюсь убеждать, что русские ни в чем не виноваты»

Болгарский футболист поддержал Россию и команды, отстраненные от международных турниров.

, игравший за «Терек», , и , высказался о санкциях в отношении российского футбола.

– Теперь российские клубы могут показывать свой уровень только дома. Что думаешь об отстранении всего спорта России от международных турниров?

– Это настоящий бред. В чем виноваты футболисты и остальные спортсмены? Я хочу задать этот вопрос всем, кто принимает важные решения. Для чего эти глупые поступки?

– Как думаешь, болгарские футболисты готовы приезжать в Россию даже без еврокубков?

– Почему нет? Сам чемпионат становится лучше с каждым годом.

К тому же я не могу представить, что российский футбол навсегда изолируют. Максимум на год-два, дольше заниматься этим бредом ненормально. Надо заканчивать его поскорее.

– В Европе меняется отношение к России?

– Да, сильно меняется в худшую сторону. Я пытаюсь убедить каждого человека, с кем говорю, что русские люди ни в чем не виноваты.

Нельзя считать русских людей плохими. Я жил в России, знаю менталитет людей, знаю традиции. Я всегда буду за Россию.

– Как на твои мысли реагируют знакомые?

– Никто не отворачиваются. Все знают, что я всегда говорю только правду. Я был здесь, знаю о всей ситуации, которая происходит в вашей стране. Мне известно, что творится сейчас, я за русских людей, – сказал Георгиев.