Благой Георгиев о Черчесове: «Мой лучший тренер, мощный психолог. Бывало, что он что-то скажет перед игрой, а по телу идут мурашки»

высказался о работе под руководством .

– Ты говорил, что у тебя было предложение от «Динамо», которое тогда тренировал Станислав Черчесов. Что он за тренер для тебя?

– Это мой лучший тренер, с кем я когда-либо работал. Он не только сильный тренер, но также мощный психолог и вообще топовый специалист, потому что умещал в себе все роли. Все команды, где он был, росли в качестве. Поэтому я не удивился, что сборная России с ним показала сильный результат на чемпионате мира.

Продолжаю следить за его командами, недавно его «Ференцварош» выиграл 4:0 в Лиге Европы.

– При этом вокруг него всегда странные истории. Например, Максим Канунников вспоминал, как он уволил массажиста в первый день в «Амкаре». Что там было?

– Да, мы тогда вместе были с Кануной. Я находился в тот день в раздевалке. Массажист отвернулся от тренера, что не понравилось Черчесову. Потом он ему что-то ответил, и Черчесов решил убрать его из команды. Возможно, для кого-то это выглядит жестко, но так строится дисциплина, это самое важное в футболе. Успехи Черчесова идут от дисциплины, у него никогда не было мелочей в работе.

Но он тоже не робот. С ним тоже можно было пошутить, однако для всего есть время. На тренировках и на поле у него только режим работы. Если кто-то не настраивался должным образом, мог получить и по шапке, причем не только молодые, ха-ха. Попадало даже взрослым мужикам!

– В «Амкаре» это многих шокировало?

– Не могу говорить за всех, но я уже все понял, когда работал с ним в «Тереке». Все требования были знакомы, поэтому его жесткость не стала сюрпризом.

– В Чечне он так никого не увольнял?

– Наверное, увольнял, я уже не помню. Помню только, что его уважали все – от игроков до высшего руководства. Многие вспоминают, как он мотивировал перед важными матчами. Я подробных историй не вспомню, но бывало, что он что-то скажет перед игрой, а по телу идут мурашки. Хотелось тогда поскорее выйти и победить. Он – один из сильнейших российских тренеров сейчас.

– Звал ли он тебя в «Легию»?

– Было предложение от него, когда он уехал работать в Польшу. Мы с ним виделись в Москве, и я согласился, потому что тогда уже начались проблемы с «Рубином». Потом удалось договориться, чтобы я доиграл сезон в Казани. Но было приятно, что он помнит и зовет даже в другие страны.

– Общение с ним сохранилось?

– Последние 3-4 месяца не говорили, но в целом мы постоянно на связи. Номер есть, всегда могу позвонить, – сказал бывший полузащитник «Терека» и .