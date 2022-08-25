Семак перед «Уралом»: «Зениту» нужно играть как в последних матчах, но улучшить реализацию»

оценил игру «Зенита» перед матчем с «Уралом».

Игра 7-го тура Мир пройдет 28 августа в Екатеринбурге, начало – в 13:00 по московскому времени.

– отличается крайней нерезультативностью – в шести матчах забил всего один мяч. Налицо проблемы в атаке, если смотреть на результаты. Воспринимаете ли вы эту команду как аутсайдера, с которым необходимо набирать очки? Какая тактика будет против команды, которая наверняка попытается выставить трамвай?

– Что касается соперника, то не наше дело давать какое-то мнение. Каждая игра – это отдельно взятая история.

Сейчас у «Урала» сменился тренер, на эмоциональном уровне команда будет на подъеме – каждый футболист хочет доказать тренеру, что он готов играть в старте. А нам нужно играть так же, как играли в последних матчах.

Нужно улучшить реализацию. Хотелось бы забивать больше, потому что, показали прекрасные статистические результаты в плане контроля и создания моментов в матче с «Торпедо». В той же игре с ЦСКА – 12:2 по голевым моментам. Игры хорошие. Назовите хоть один сезон, где матчи давались бы нам легко. Сейчас мы идем на первом месте, нужно заниматься своим делом.

Будут и победы, и поражения. Хотелось бы, чтобы потерь очков было меньше, но они будут – не можем выходить и всех обыгрывать. Будем стараться минимизировать такие матчи, где у нас что-то не получается. В остальном – будем готовиться как и к любому матчу, в игре стараться создавать моменты, забивать, чтобы взять три очка.

– Кто не сможет помочь вам в Екатеринбурге? Что с Даниилом Одоевским?

– У Одоевского небольшое повреждение. Сейчас он приступит к занятиям в общей группе. Посмотрим, насчет его участия.

Что касается других игроков, то только занимается индивидуально. Остальные все будут готовы, – сказал главный тренер .