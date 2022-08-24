Мешков обслужит матч ЦСКА с «Ростовом» и другие назначения судей на 7-й тур Мир РПЛ

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Опубликован состав судейских бригад, назначенных на матчи 7-го тура Мир РПЛ.

26 августа (пятница)

«Сочи» – «Химки»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Александр Кудрявцев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Юнус Кошко; ВАР – Сергей Иванов; помощник ВАР – Денис Березнов; инспектор – Эдуард Малый; делегат РПЛ – Иван Цитович.  

27 августа (суббота)

«Пари НН» – «Динамо»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Евгений Турбин; помощник ВАР – Валерий Данченко; инспектор – Фейзудин Эрзиманов; делегат РПЛ – Сергей Кочетов.  

«Факел»«Спартак»: судья – Артем Любимов, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко; резервный судья – Сергей Куликов; ВАР – Сергей Иванов; помощник ВАР – Алексей Стипиди; инспектор – Александр Гончар; делегат РПЛ – Дмитрий Солдаткин.

«Ахмат» – «Крылья Советов»: судья – Антон Фролов, ассистенты судьи – Илья Елеференко, Антон Кобзев; резервный судья – Константин Юданов; ВАР – Алексей Сухой; помощник ВАР – Константин Шаламберидзе; инспектор – Сергей Мацюра; делегат РПЛ – Алексей Поляков.  

28 августа (воскресенье)  

«Урал» – «Зенит»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Андрей Болотенков; резервный судья – Кирилл Силантьев; ВАР – Артем Чистяков; помощник ВАР – Дмитрий Чельцов; инспектор – Юрий Чеботарев; делегат РПЛ – Александр Сафонов.

«Локомотив» – «Оренбург»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Роман Усачев, Андрей Веретешкин; резервный судья – Андрей Фисенко; ВАР – Павел Кукуян; помощник ВАР – Адлан Хатуев; инспектор – Виктор Кулагин; делегат РПЛ – Радик Ахмадуллин.

«Торпедо» – «Краснодар»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Андрей Образко; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Евгений Турбин; помощник ВАР – Арам Петросян; инспектор – Сергей Французов; делегат РПЛ – Дмитрий Башкеев.

«Ростов» – ЦСКА: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Алексей Амелин; ВАР – Иван Сиденков; помощник ВАР – Егор Болховитин; инспектор – Алексей Резников; делегат РПЛ – Владислав Барановский.

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