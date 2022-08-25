Кокорин снова не попал в заявку «Фиорентины» на матч. Он не играет с апреля и провел 22 минуты на поле в 2022-м

Александр Кокорин пропустит очередной матч «Фиорентины».
31-летний россиянин не попал в заявку на ответную игру против «Твенте» в Лиге конференций (первый матч – 2:1).
Таким образом, форвард пропустит все четыре матча клуба из Флоренции на старте сезона.
Ранее сообщалось, что Кокорин требует 3,6 млн евро за расторжение контракта, рассчитанного до лета 2024 года, а «Фиорентина» не хочет столько платить.
За полтора года Кокорин провел в Серии А 10 матчей, не совершив ни одного результативного действия. В 2022 году он выходил на поле в 2 играх в рамках чемпионата (в последний раз – в апреле), сыграв 22 минуты. Его статистика – здесь.
Матч «Твенте» – «Фиорентина» пройдет сегодня, начало – в 22:00 по московскому времени.
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