Массажист Кокорина о том, почему форвард вне состава: «Думаю, тренерская ошибка. Саша забил 3 гола на тренировке «Фиорентины»»

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Массажист Александра Кокорина рассказал, как дела у форварда.

Кокорин не попадал в заявку «Фиорентины» на стартовые матчи сезона. 

– В последний раз общались числа 20-21-го. Поговорили о том, как и что ему надо сделать, как лучше восстановиться, какие компрессики. Он очень хорошо отыграл в двухстороночке, гол забил, поприветствовал президента «Фиорентины», который там присутствовал, но не стал ничего говорить. И тем не менее они его не ставят.

– Понимаете, почему так происходит?

– Потом он на тренировочке еще три забил. То есть он тренируется. Я думаю, тут чисто тренерская ошибка. Как-то они не находят общий язык, потому что Саша по-итальянски не говорит, а тот – по-английски. Может, он думает, что Саша с ним не общается, потому что не хочет, считает это ниже своего достоинства. А это совсем не так, – сказал Сергей Колесников.

Напомним, «Фиорентину» тренирует Винченцо Итальяно.

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