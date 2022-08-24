Экс-арбитр Ирматов вошел в состав ЭСК РФС

Теги премьер-лига Россия судьи Александр Гвардис Эдуард Малый Сергей Зуев Сергей Фурса Николай Левников Николай Иванов Равшан Ирматов Олег Соколов судья ЭСК РФС Павел Каманцев Футбол

Равшан Ирматов вошел в состав ЭСК РФС. 

Судья из Узбекистана получил категорию арбитра ФИФА в 2003 году, работал на трех чемпионатах мира и Олимпийских играх.

В 2013 году Ирматов вошел в топ-10 лучших арбитров планеты по версии международной федерации футбольной истории и статистики. В 2019-м завершил карьеру.

Помимо Ирматова, в состав комиссии также входят глава департамента судейства РФС Павел Каманцев, Сергей Зуев, Александр Гвардис, Николай Иванов, Сергей Фурса, Николай Левников, Олег Соколов и Эдуард Малый.

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