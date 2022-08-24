Экс-арбитр Ирматов вошел в состав ЭСК РФС

Равшан Ирматов вошел в состав ЭСК РФС.
Судья из Узбекистана получил категорию арбитра ФИФА в 2003 году, работал на трех чемпионатах мира и Олимпийских играх.
В 2013 году Ирматов вошел в топ-10 лучших арбитров планеты по версии международной федерации футбольной истории и статистики. В 2019-м завершил карьеру.
Помимо Ирматова, в состав комиссии также входят глава департамента судейства РФС Павел Каманцев, Сергей Зуев, Александр Гвардис, Николай Иванов, Сергей Фурса, Николай Левников, Олег Соколов и Эдуард Малый.