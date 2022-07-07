Глава судей РФС о том, почему они не дают интервью после игр: «Объяснения не всегда имеют товарный вид. Даем их в виде ЭСК на 3-4-й день»

Глава судейского комитета РФС рассказал, почему арбитры не дают интервью после матчей.

— Люди считают, что судьи станут максимально открытыми, если начнут давать интервью сразу после матчей. Мы понимаем, что это не совсем правильно с точки зрения регламента, но возможно ли это в теории?

— Не могу сказать, правильно это или неправильно. У нас нет одного усредненного судьи. Даже в есть арбитры абсолютно разной подготовки, жизненного опыта, бэкграунда, интеллекта.

Если мы говорим о Безбородове, то у меня практически нет сомнений, что спустя 10-15 минут после окончания матча он, наверное, сможет объяснить свои решения. Мы слышим его переговоры ВАР — там все четко и понятно. Вопросов к нему не возникает.

Так и у других топ-арбитров, они плюс-минус всегда дают четкие реакции и мотивировки. Но у нас есть и менее опытные арбитры... Поэтому [объяснения решений] не всегда имеют товарный вид.

Должны ли мы как участники одного из премиальных соревнований в России показывать то, что не совсем готово? На мой вкус, нет. Если бы у нас был продукт, к которому у нас самих не было бы замечаний, то можно было бы давать объяснения. Мы их и даем в виде ЭСК (иногда даже без запросов клубов) на третий-четвертый день после игр.

Да, это не происходит сразу. Но сразу после игры на ТВ есть свои эксперты. Могу навскидку назвать трех экспертов из телеграма, которые дают свои пояснения. Поэтому не скажу, что в медиа нехватка мнений по поводу судейства. Их много, они разные, они не совпадают между собой, порождают споры.

Мы можем пробовать давать комментарии после матчей, но к этому надо подготовиться и делать это в рамках коммерческих турниров в межсезонье. В такие моменты мы можем экспериментировать. Делать это, когда нет нервозной обстановки, накала, большого количества болельщиков. Это международная практика — вводить нововведения не на самых главных турнирах, – сказал Павел Каманцев.