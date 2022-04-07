Матюнин обслужит матч «Ахмат» – «Зенит», Безбородов – игру «Спартака» и «Арсенала» и другие назначения судей в 24-м туре РПЛ

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Стали известны арбитры матчей 24-го тура РПЛ.

9 апреля (суббота)

«Нижний Новгород» – «Динамо»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Александр Богданов; резервный судья – Игорь Низовцев; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Алексей Воронцов; инспектор – Юрий Чеботарев.

«Химки» – ЦСКА: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Владимир Миневич; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Иван Сиденков; АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Андрей Бутенко.

«Рубин» – «Краснодар»: судья – Владимир Москалев, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Андрей Болотенков; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Илья Елеференко; инспектор – Николай Левников.

«Ахмат» – «Зенит»: судья – Алексей Матюнин, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Антон Кобзев; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Мацюра.

10 апреля (воскресенье)

«Урал» – «Крылья Советов»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Антон Фролов; АВАР-1 – Роман Усачев; АВАР-2 – Евгений Турбин; инспектор – Алексей Тюмин.

«Уфа» – «Сочи»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Михаил Иванов, Игорь Князев; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Анастасия Пустовойтова; АВАР-1 – Игорь Демешко; АВАР-2 – Сергей Иванов; инспектор – Сергей Зуев.

«Спартак» – «Арсенал»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Варанцо Петросян; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Екатерина Курочкина; инспектор – Гаряфий Жафяров.

«Ростов» – «Локомотив»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Артем Чистяков; ВАР – Иван Сиденков; АВАР – Арам Петросян; инспектор – Эдуард Малый.

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