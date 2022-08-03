ЭСК о матче «Урал» – «Краснодар»: «Пенальти на Ионове назначен ошибочно. Очевидная симуляция»

Член ЭСК РФС Эдуард Малый высказался о назначении пенальти в ворота .

Речь идет об эпизоде на 70-й минуте матча Мир с (1:3).

«Единогласным решением голосов было принято, что пенальти назначен ошибочно. Решение, принятое арбитром [Москалевым], принималось не с совсем верной позиции, нужно было быстрее приближаться к месту возможного контакта Ионова и голкипера.

ВАР действовал правильно, пригласив главного арбитра, но судья остался при своем мнении. Он усиленно смотрел момент ракурса из-за ворот, где видно какой-то контакт, и не учел, что контакт совершил сам нападающий. До контакта с голкипером он подгибает ноги, начиная падать. Контакт с рукой вратаря, который уже лежит на поле в статическом положении, совершает сам нападающий. Поэтому правильное решение — свободный удар и предупреждение за симуляцию.

Для меня лично момент с Ионовым — очевидная симуляция, и инициатором контакта является нападающий. К сожалению, ему это удается», — сказал Малый.