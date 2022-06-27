«В «Спартаке» всегда были выдающиеся вратари. «Зенит» никого не воспитывает, Малафеев не выдающийся». Ловчев о голкиперах

высказался о ситуации с вратарями в .

«Зенит» — это тот клуб, который никого не воспитывает. Это было когда-то, когда появились Аршавин, Кержаков, Малафеев. Сегодня это команда, которая создавалась для того, чтобы звучать в Европе, чтобы выигрывать все трофеи в стране.

И когда ты приводишь Малкома, Ловрена и прочих, ждать, когда Одоевский будет или не будет… Да, он получит свое игровое время в «Зените», но им сегодня уже нужен игрок. Поэтому пригласили Крицюка (1 июля голкипер вернется в «Жил Висенте» – прим. Sports.ru).

Вратарская проблема уже долгие годы существует в «Зените». У них сейчас нет первого номера. И Лунев тоже не был им. Все равно это не выдающиеся вратари.

Вот в «Спартаке» всегда были выдающиеся вратари: Маслаченко, Кавазашвили, Дасаев, Черчесов и дальше по списку.

В «Зените» был Малафеев? Ну, это не выдающийся вратарь. Он квалифицированный футболист», — сказал экс-игрок .