Кавазашвили о Дзюбе и его будущем: «Китай – оптимальный вариант. В России его оберегают, а в Сербии соперники будут буцкать»

считает, что стоит продолжить карьеру в Китае.

– Как полагаете, что выберет Дзюба – продлит контракт с «Зенитом», перейдет в другой клуб или отправится в ?

– Я же не колдун и не экстрасенс, залезть в голову Дзюбе не могу. Не знаю, какое он примет решение. То, что в стартовом составе ему уже нет места, думаю, Артем и сам прекрасно понимает. Скоро 34, возраст начинает сказываться на игре. Вот вышел на полчаса со «Спартаком» - и ничем не выделялся.

На мой взгляд, сейчас оптимальный вариант для Дзюбы - отправиться в Китай. Его ведь в свое время туда приглашали. Если интерес сохранился, почему бы не уехать?

Деньги в тех краях платят большие, а чемпионат поспокойнее, чем в России и даже в Сербии, где с Дзюбой точно никто церемониться не станет. Это в России его оберегают, а там соперники будут буцкать так, что мало не покажется, – сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР.

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