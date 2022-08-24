ЭСК признала удаление Мампасси в матче с «Химками» ошибочным. Члены комиссии считают, что защитник «Локо» заслуживал желтой

ЭСК РФС признала удаление в матче с «Химками» ошибочным.

Главный судья удалил защитника «Локомотива» за попадание рукой в лицо полузащитнику Резиуану Мирзову на 40-й минуте матча 6-го тура Мир (3:0). Железнодорожники обратились в КДК с просьбой отменить красную карточку.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок, совершивший контакт рукой с лицом игрока команды Резиуаном Мирзовым, по мнению всех членов комиссии, заслуживал предупреждения за безрассудное поведение.

В тактическом плане большинство членов комиссии не считает нарушение правил со стороны игрока команды «Локомотив» лишением соперника явной возможности забить гол, так как у соперника отсутствовал контроль мяча. Защитник, прежде чем совершить нарушение правил, успел занять позицию между нападающим и мячом, в связи с чем скорость атакующего игрока была снижена.

Это потенциально давало большую возможность вступить с ним в единоборство партнеру защитника Станиславу Магкееву, находящемуся практически на одной линии с нападающим в осевой части поля.

Учитывая данные обстоятельства, комиссия считает, что именно игрок Марк Мампасси имел возможность контролировать мяч в развитии игрового эпизода, если бы не нарушение правил с его стороны. Это – ключевой критерий не в пользу трактовки данного нарушения правил как лишение соперника явной возможности забить гол.

В свою очередь, комиссия не считает вмешательство ВАР очевидно ошибочным, так как на практике подобный эпизод, связанный с таким характером нарушения, встречается впервые, в связи с чем судьям не были даны конкретные инструкции по решениям и действиям в подобных ситуациях», – говорится в решении комиссии.