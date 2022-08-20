Сиденков удалил защитника «Локо» Мампасси за отмашку спустя 6 минут после фола. Судья консультировался с ВАР и смотрел повтор

Защитник получил красную карточку в 1-м тайме игры с «Химками».

На 40-й минуте матча 6-го тура Мир 19-летний футболист, совершив отмашку, попал рукой в лицо полузащитнику во время атаки подмосковной команды.

Главный судья сперва показал нарушителю желтую карточку, однако затем, проконсультировавшись с видеоассистентом и посмотрев повтор, принял решение удалить футболиста.

Следует отметить, что рефери самостоятельно пошел изучать видеозапись лишь на 44-й минуте, а итоговое решение вынес спустя почти две минуты.

«Химки» – «Локомотив». 0:2 – Керк и Камано забили. Онлайн-трансляция