Циннбауэр о 3:0 с «Химками»: «Побеждаешь – тебе никто не скажет слова. «Локо» будет добиваться только самых больших результатов»

Теги Локомотив Химки премьер-лига Россия Йозеф Циннбауэр Матч ТВ Марк Мампасси Футбол

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр высказался о разгроме «Химок» (3:0) в Мир РПЛ.

– Этот результат позволит хоть ненадолго утихнуть разговорам о вашей отставке и об отставке спортивного директора?

– Весь футбол так устроен: если ты побеждаешь, тебе никто не скажет слова. Мы просто будем продолжать делать свою работу, мы не будем останавливаться. Мы помним и осознаем, какой клуб мы представляем. Будем добиваться только самых больших результатов.

– Что могли бы сказать о работе футболистов?

– Касаемо футболистов ситуация такая же, как и с тренерами. Критика в их адрес начинается сразу, когда нет результата. В предыдущих матчах игроки не были настолько плохими. Что касается усиления, то каждый тренер хочет этого. Скажу, что это личные вопросы клуба, они на всеобщее обозрение не выносятся. 

– Как прокомментируете удаление Мампасси?

– Я еще не видел этот эпизод на повторе. Нам нужно еще его просмотреть. Я прекрасно видел реакцию стадиона, и она была очевидной. Ситуация неоднозначная, – заявил Циннбауэр.

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