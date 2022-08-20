Циннбауэр о 3:0 с «Химками»: «Побеждаешь – тебе никто не скажет слова. «Локо» будет добиваться только самых больших результатов»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр высказался о разгроме «Химок» (3:0) в Мир РПЛ.
– Этот результат позволит хоть ненадолго утихнуть разговорам о вашей отставке и об отставке спортивного директора?
– Весь футбол так устроен: если ты побеждаешь, тебе никто не скажет слова. Мы просто будем продолжать делать свою работу, мы не будем останавливаться. Мы помним и осознаем, какой клуб мы представляем. Будем добиваться только самых больших результатов.
– Что могли бы сказать о работе футболистов?
– Касаемо футболистов ситуация такая же, как и с тренерами. Критика в их адрес начинается сразу, когда нет результата. В предыдущих матчах игроки не были настолько плохими. Что касается усиления, то каждый тренер хочет этого. Скажу, что это личные вопросы клуба, они на всеобщее обозрение не выносятся.
– Как прокомментируете удаление Мампасси?
– Я еще не видел этот эпизод на повторе. Нам нужно еще его просмотреть. Я прекрасно видел реакцию стадиона, и она была очевидной. Ситуация неоднозначная, – заявил Циннбауэр.