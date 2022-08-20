Мампасси о красной: «Ее не было, я играл в тело. Судья сказал, что я считался последним защитником»

Защитник высказался о красной карточке в игре с «Химками» (3:0).

На 40-й минуте матча 6-го тура Мир 19-летний футболист, совершив отмашку, попал рукой в лицо полузащитнику Резиуану Мирзову во время атаки подмосковной команды. Главный судья сперва показал нарушителю желтую карточку, однако затем, проконсультировавшись с видеоассистентом и посмотрев повтор, принял решение удалить футболиста.

«Ее не было. Я играл в тело, а не в лицо. Мне судья сказал, что я считался последним защитником», – сказал Мампасси.

Также футболист высказался о том, как на игру повлияло закрытие команды на базе.

– На базе отрабатывали тактику, было много теорий. И Циннбауэр, и Комппер вместе работают, объясняют.

– Есть ли понимание, кто главный?

– Циннбауэр.

Моментов у нас было много в каждом матче. Сегодня была хорошая реализация, мы оттолкнулись от дна.

Меня здесь все устраивает, – сказал игрок.