Генич об удалении Мампасси: «Бредовое решение. Сиденков не работал 9 месяцев – вот и родил красную. Там нет никакой явной возможности забить»

Комментатор «Матч ТВ» раскритиковал судейство Ивана Сиденкова в 6-м туре.

На 40-й минуте матча Мир защитник Марк Мампасси попал рукой в лицо полузащитнику «Химок» во время атаки подмосковной команды. Сиденков сперва показал нарушителю желтую карточку, однако затем, проконсультировавшись с видеоассистентом и посмотрев повтор, принял решение удалить футболиста.

«Я буду максимально жесток по отношению к Сиденкову. Мне сказали, что он не работал 9 месяцев. А я сказал: «Вот и родил красную карточку».

Вряд ли ЭСК поддержит это решение, потому что, на мой взгляд, это вообще не красная. На мой взгляд, его здесь спровоцировал ВАР. В такой ситуации не надо было даже звать. Это не отмашка – выставленная рука. Желтая карточка – хорошо, все, продолжаем игру. Какой там выход один на один, если он первый на мяче?

Ну окей, Сиденков не работал долгое время, у него всего 15-й матч в Премьер-лиге. Но есть какие-то базовые принципы... Мирзов за спиной Мампасси, там нет никакой явной возможности забить, убежать.

Хорошо, ВАР тебя позвал, ты пошел и посмотрел. Пусть ты не работал девять месяцев, пусть у тебя не такой богатый опыт в Премьер-лиге. Но как можно отменить желтую карточку и показать красную? Это самое настоящее бредовое решение. Я очень сильно удивлюсь, если ЭСК поддержит», – заявил Генич в эфире .