Все матчи сборной Ирана на Чемпионате мира по футболу 2022

В отборочном турнире сборная Ирана стала лучшей азиатской командой, выиграв группу на первом этапе, и набрав больше всех очков на втором, поэтому ее недооценка может стоить дорого всем командам. На Чемпионате мира Иран попал в группу В вместе со сборными Англии, Уэльса и США. Все поединки для иранцев будут носить принципиальный характер.

Групповой этап. Тур 1

21 ноября, 16:00. Англия — Иран, стадион «Халифа Интернешнл», Эр-Райян

Групповой этап. Тур 2

25 ноября, 13:00. Уэльс — Иран, стадион «Ахмед Бин Али», Эр-Райян

Групповой этап. Тур 3

29 ноября, 22:00. Иран — США, стадион «Эль-Тумама», Доха

Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Выход сборной Ирана из группы будет расценен как сенсация, поэтому они уже станут героями у себя на родине, если смогут набрать очки. Время начала матчей указано московское.