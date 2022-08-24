«Спартак» заморозил продление контракта с Селиховым и трансферы Горшкова и Ежова

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«Спартак» заморозил ряд селекционных операций.

Временно заморожены продление контракта с вратарем Александром Селиховым и трансферы игроков «Крыльев Советов» Юрия Горшкова и Романа Ежова.

Все три операции были практически завершены, однако новые акционеры красно-белых приняли решение временно заморозить их.

Контракт 28-летнего Селихова с московским клубом рассчитан до конца 2022 года.

В начале этой недели «Лукойл» купил «Спартак» и «Открытие Банк Арену». Леонид Федун покинул должность президента клуба.

Как Федун покупал «Спартак»: сначала скидывался на трансферы с Червиченко, а потом предложил 70 млн и опередил Авена

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