«Спартак» заморозил продление контракта с Селиховым и трансферы Горшкова и Ежова

«Спартак» заморозил ряд селекционных операций.

Временно заморожены продление контракта с вратарем и трансферы игроков и .

Все три операции были практически завершены, однако новые акционеры красно-белых приняли решение временно заморозить их.

Контракт 28-летнего Селихова с московским клубом рассчитан до конца 2022 года.

В начале этой недели купил «Спартак» и . покинул должность президента клуба.

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