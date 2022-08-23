Матыцин поблагодарил Федуна за развитие «Спартака»: «Завоеваны долгожданные титулы, построен стадион, что стало значимым событием для народной команды»

Олег Матыцин поблагодарил за его деятельность в роли главы .

«На протяжении всех 18 лет руководства «Спартаком» Леонид Федун отдавал клубу много времени, энергии, сил, искренне переживал за результаты команды во всех турнирах.

При его непосредственном участии созданы все необходимые условия в клубе, осуществлялось финансовое обеспечение игроков, тренеров и специалистов, укрепление материально‑технической базы.

Завоеваны долгожданные титулы, построен домашний стадион «Спартака», что стало значимым событием для народной команды, горячо любимой преданными болельщиками.

Благодарю Леонида Арнольдовича за весомый вклад в развитие «Спартака» и отечественного футбола. Команде и всем болельщикам «красно‑белых» я желаю сохранять и приумножать свои богатые традиции, всегда находиться в топе и вместе радоваться долгожданным победам.

Компании «Лукойл» предстоит дальнейшая работа по укреплению позиций клуба в российском и международном спорте. Желаю им успехов в этом важном деле, чтобы история клуба продолжала пополняться новыми яркими страницами. Удачи и процветания», – сказал министр спорта РФ.

«Спартак» Федуна в цифрах: 17 тренеров за 18 лет, 3 титула, 8 гендиректоров и многое другое