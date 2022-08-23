Матыцин поблагодарил Федуна за развитие «Спартака»: «Завоеваны долгожданные титулы, построен стадион, что стало значимым событием для народной команды»

Олег Матыцин поблагодарил Леонида Федуна за его деятельность в роли главы «Спартака».
«На протяжении всех 18 лет руководства «Спартаком» Леонид Федун отдавал клубу много времени, энергии, сил, искренне переживал за результаты команды во всех турнирах.
При его непосредственном участии созданы все необходимые условия в клубе, осуществлялось финансовое обеспечение игроков, тренеров и специалистов, укрепление материально‑технической базы.
Завоеваны долгожданные титулы, построен домашний стадион «Спартака», что стало значимым событием для народной команды, горячо любимой преданными болельщиками.
Благодарю Леонида Арнольдовича за весомый вклад в развитие «Спартака» и отечественного футбола. Команде и всем болельщикам «красно‑белых» я желаю сохранять и приумножать свои богатые традиции, всегда находиться в топе и вместе радоваться долгожданным победам.
Компании «Лукойл» предстоит дальнейшая работа по укреплению позиций клуба в российском и международном спорте. Желаю им успехов в этом важном деле, чтобы история клуба продолжала пополняться новыми яркими страницами. Удачи и процветания», – сказал министр спорта РФ.
«Спартак» Федуна в цифрах: 17 тренеров за 18 лет, 3 титула, 8 гендиректоров и многое другое