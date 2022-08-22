«Федун – как Горбачев, фигура противоречивая. Всего 3 трофея – это стыдно, но за стадион, один из лучших в Европе, огромное спасибо». Белоголовцев о «Спартаке»

Болельщик Сергей Белоголовцев сравнил с Михаилом Горбачевым.

– Что ждет теперь «Спартак»?

– Если управлять клубом будет человек, который не имеет прямого отношения к спорту, то нас снова ждет то, что было при Федуне. То есть мучения. Три трофея за 18 лет – для «Спартака» это бесконечно мало.

Если к руководству придет человек, разбирающийся в спорте, умеющий организовать правильную политику, возможно, «Спартак» воскреснет. Я просто не верю, что клубом может успешно руководить «человек из бизнеса», который считает, что неважно, чем торговать: нефтью, газом или футболистами. Такое управление ничем хорошим не закончится.

– Компания , приобретшая 100 процентов акций клуба, собирается создать коллегиальный, прозрачный орган для управления «Спартаком».

– Понимаете, управлять футбольным клубом должен человек, который разбирается в футболе.

Перед нами пример . Болельщики «Спартака» могут завидовать армейским коллегам, ЦСКА за последнее время выиграл гораздо больше трофеев, игра у них была более интересная, легионеры более качественные.

ЦСКА руководит человек, действительно разбирающийся в футболе. Да, он не сразу к этому пришел. Но разница была видна невооруженным глазом.

– Какие ассоциации с этими 18 годами? Что сказали бы в адрес Леонида Федуна? Какие впечатления от эпохи?

– Леонид Арнольдович – как Михаил Горбачев, фигура противоречивая. Кто-то ему бесконечно благодарен, кто-то его постоянно ругает. То, что «Спартак» за это время выиграл всего три трофея, – стыдно, конечно, для такого клуба, как «Спартак».

При этом у нас есть свой стадион, один из лучших в Европе. За это Федуну можно сказать огромное спасибо. Поэтому однозначно трудно оценить.

– Ну и репутация народной команды сохраняется.

– Сохраняется, да. Хотя жизнь без трофеев привела к тому, что мы недосчитались молодого поколения, которое могло бы болеть за «Спартак».

Я просто знаю семьи, где мама и папа болеют за «Спартак», а дети – уже за , потому что любимый клуб должен что-то выигрывать. А когда он где-то барахтается, тут уж ничего не поделаешь.

Мы знаем, что у «Лукойла» финансовые проблемы. Возможно как увеличение финансирования, так и его замораживание. Поэтому сейчас кричать, что ура-ура, прогнали ненавистного Федуна, и все изменится – преждевременно. Смотреть надо на то, какие будут первые шаги, – сказал юморист, актер и телеведущий.

«Надеемся, стадион позволит «Спартаку» существовать с другими владельцами». Как Федун строил «Открытие Арену»