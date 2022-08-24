Агент Дзюбы о «Црвене Звезде»: «Артем сразу сказал, что в Сербию не поедет. Хотелось в более конкурентную лигу»

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Агент Артема Дзюбы рассказал о решении форварда не переходить в «Црвену Звезду». 

– «Црвена Звезда» – вброс?

– Не совсем, были определенные люди, которые хотели пролоббировать этот вариант. Но Артем сразу сказал, что в Сербию не поедет.

Ему хотелось играть в более конкурентной лиге. В какой-то момент трансферного окна был уже более предметный разговор с сербами, но в итоге ничего не изменилось.

А вообще стратегия была простая – занять выжидательную позицию, собрать все офферы, взвесить все плюсы и минусы, приняв в итоге правильное решение, – сказал Леонид Гольдман.

34-летний Дзюба сейчас выступает в Турции за клуб «Адана Демирспор».

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