Агент Дзюбы о «Црвене Звезде»: «Артем сразу сказал, что в Сербию не поедет. Хотелось в более конкурентную лигу»

Агент Артема Дзюбы рассказал о решении форварда не переходить в «Црвену Звезду».

– – вброс?

– Не совсем, были определенные люди, которые хотели пролоббировать этот вариант. Но Артем сразу сказал, что в Сербию не поедет.

Ему хотелось играть в более конкурентной лиге. В какой-то момент трансферного окна был уже более предметный разговор с сербами, но в итоге ничего не изменилось.

А вообще стратегия была простая – занять выжидательную позицию, собрать все офферы, взвесить все плюсы и минусы, приняв в итоге правильное решение, – сказал Леонид Гольдман.

34-летний Дзюба сейчас выступает в Турции за клуб «Адана Демирспор».